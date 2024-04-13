В турецкой Анталье упала кабинка фуникулера, люди зависли на высоте

Кабинка фуникулера упала с высоты в турецкой провинции Анталья. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщило агентство IHA.

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Инцидент случился на подъемнике, ведущем вверх на гору от пляжа Коньяалты на западе Антальи.

— По неустановленной причине одна кабинка упала во время движения. Известно о нескольких пострадавших, — сказано в статье.

На место происшествия прибыли пожарные и врачи скорой помощи. Кабинки «зависли» на высоте с людьми, тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, высадили.

Один из очевидцев рассказал, что перед поломкой подъемника он услышал хлопок, похожий на взрыв, после этого кабинку затрясло.

Позже мэр Антальи Мухиттин Бёджек сообщил, что в результате инцидента погиб один человек. В 25 кабинках остаются 184 человека, их будут эвакуировать при помощи вертолетов.

Турист из России, отдыхавший в Турции, был обнаружен мертвым в отеле Аланьи. Об этом 7 апреля сообщило местное издание BirGun. Россиянин продолжительное время не выходил из номера, это встревожило персонал гостиницы. Дверь в его номер взломали сотрудники, после чего нашли тело постояльца.