Рогов: в Токмаке после обстрела под завалами дома еще могут находиться люди

В городе Токмак в Запорожской области после обстрела ВСУ жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут быть люди. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что в результате обстрела украинскими военными многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей ранены. Без газоснабжения остались 25 частных домов и девять многоэтажек. В свою очередь Рогов написал, что шесть человек погибли, не менее 20 пострадали.

— Пока предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди, — цитирует его РИА Новости.

Рогов сообщил, что разбор завалов на месте попадания снарядов в жилые дома продолжается.

Состояние пострадавших при обстреле в ЛНР журналистов удовлетворительное. Об этом 11 апреля сообщили в эфире телеканала «Россия 24». Командир медподразделения Юрий Бровко добавил, что пострадавшим оказана всесторонняя медпомощь.