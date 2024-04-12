В Подмосковье задержан предполагаемый "кислотный маньяк"

В Подмосковье был задержан предполагаемый «кислотный маньяк» — ранее мужчина облил трех девушек неизвестным химическим веществом, которое вызвало у пострадавших ожоги кожи и глаз. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что задержанным оказался 31-летний житель поселка Монино. Сейчас мужчина находится на пути в местный отдел полиции. По факту нападений с применением химического вещества уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», по которому мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Мать пострадавшей от «кислотного маньяка» девочки рассказала об инциденте

Напомним, что 12 апреля неизвестный в Подмосковье совершил несколько нападений на девушек с применением химического раствора.