В Белгородской области произошел прорыв в дренажной шахте

Прорыв пульпы песка с водой произошел при бурении скважины в шахте в Белгородской области, шахтеры подняты на поверхность, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В 21:20 [мск] поступило сообщение о локальной аварии в дренажной шахте Стойленского ГОКа. При бурении скважины произошел порыв пульпы песка с водой, в шахте в это время находились 16 человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в шахте находились 22 человека.