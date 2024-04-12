В Белгородской области произошел прорыв в дренажной шахте
Прорыв пульпы песка с водой произошел при бурении скважины в шахте в Белгородской области, шахтеры подняты на поверхность, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"В 21:20 [мск] поступило сообщение о локальной аварии в дренажной шахте Стойленского ГОКа. При бурении скважины произошел порыв пульпы песка с водой, в шахте в это время находились 16 человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в шахте находились 22 человека.
"В настоящее время все подняты на поверхность", - добавил он.