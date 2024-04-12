Экс-сотрудник СБУ Прозоров указал, кто стоит за покушением на него в Москве

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим.

«У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — написал он в Telegram.

Установлена личность владельца взорванного в Москве авто

Ранее стало известно, что уголовное дело было возбуждено после взрыва автомобиля на севере Москвы.

Корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил подробности взрыва автомобиля в Москве.