Блогер-сыроед попросил смягчить ему наказание за убийство сына

Обвиняемый в непредумышленном убийстве сына блогер-сыроед Максим Лютый обратился к суду во время заседания в Лазаревского районного суда Краснодарского края с просьбой смягчить его наказание. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Напомним, что блогер был арестован после того, как его новорожденный сын умер от истощения. По словам самого блогера, смерть сына вызвана недоношенностью ребенка, но сторона обвинения полагает, что мужчина запрещал его кормить.

Прокурор запросил признать блогера виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и назначить Лютому 8 с половиной лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сам блогер попросил о переквалификации статьи по делу.

«Уважаемый суд, я все-таки настаиваю на переквалификации обвинения, это исключительно преступление по неосторожности и без какого-либо умысла, еще раз подчеркиваю, я любил своего сына, заботился о нем, в соответствии с этим хотел бы, уважаемый суд, вынесите не строгое наказание в соответствии со статьей 109 (причинение смерти по неосторожности — прим. ред.) и 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию — прим. ред.)», — заявил блогер.

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При этом Лютый признал свою вину в том, что его действия привели к смерти сына.

«Я полностью признаю свою вину в том, что своим бездействием и легкомысленным причинил смерть по неосторожности своему долгожданному, любимому первенцу, я также виновен в том, что по указанным выше причинам, именно по легкомыслию и неосторожности, я ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности, раскаиваюсь в этом, однако уверяю в том, что я никогда не морил ребенка голодом, не запрещал матери его кормить, никогда не закаливал его и никогда не обливал своего ребенка холодной водой», — добавил он.

Напомним, что ранее Лютый отказывался признавать вину в смерти сына.