Домогавшийся елки в Петербурге мужчина находился в федеральном розыске за кражу

Мужчина, домогавшийся елки при ребенке в Петербурге, находился в федеральном розыске за кражу. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, предполагаемым насильником дерева оказался 24-летний мужчина из Нижнекамска. После того как он очнулся в токсикологическом отделении НИИ Джанелидзе, его отправили в СИЗО по инициативе УФСИН. Отмечается, что россиянин находился в розыске за совершение кражи.

Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что перед произошедшим встретился с друзьями и употребил с ними запрещенные вещества. Прочие детали на данный момент не уточняются.

Инцидент произошел на улице Дыбенко. Прохожие заметили неадекватного мужчину, испытывающего крайнее неравнодушие к одиноко стоящей у тротуара елке — он домогался дерева. Отмечается, что свидетельницей его действий также стала семилетняя девочка.