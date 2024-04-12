Москвичка отдала ясновидящей 67 миллионов рублей за оккультные услуги

Суд отказался обжаловать арест ясновидящей Амаевой Любы, которая под видом оказания оккультных услуг похитила у москвички 67 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов.

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Экстрасенса заключили под стражу 27 февраля за мошенничество. Арест продлится до 16 апреля, говорится в Telegram-канале судов.

Похожий инцидент произошел в мае прошлого года. На востоке столицы уличная ясновидящая украла у пенсионерки 1,25 миллиона рублей во время ритуала.