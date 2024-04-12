Российский подросток за деньги разослал сверстникам предложения совершить теракт

В Омской области сотрудники ФСБ и МВД выявили подростка, который рассылал сверстникам предложения за крупную сумму совершить теракт в общественных местах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак.

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По данным силовиков, несовершеннолетний делал рассылку за деньги по заказу неустановленных лиц. Те обещали платить юноше по 2,5 тысячи рублей за каждые десять сообщений. По месту его жительства провели обыск, изъяли компьютер и мобильный телефон. В отношении подростка возбуждено уголовное дело об умышленной рассылке заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, которые не были доведены до конца по не зависящим от него причинам.

Ранее ФСБ рассказала о готовившем теракт в Москве иностранце.