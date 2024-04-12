В Подмосковье нашли дом с полусотней темнокожих нелегалов

В подмосковном городе Пушкино нашли частный дом, где проживали почти полсотни темнокожих нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте МВД России.

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По данным правоохранительных органов, дом расположен на Центральной улице. Там обнаружили 47 мигрантов, которые прибыли в Россию из стран Африки и Центральной Азии. В их отношении составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации.

МВД уточняет, что на каждого мигранта наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Также их оповестили о последующем выдворении за пределы России. Сейчас полицейские пытаются найти организатора незаконной миграции.

27 марта начальник столичного главка МВД Олег Баранов сообщил, что из Москвы выдворили около 42 тысяч мигрантов. Кроме того, 11,5 тысячи иностранцев было помещено в Центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России. Всего на учет в прошлом году поставили более двух миллионов иностранных граждан.