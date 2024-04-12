В Петербурге за взятку задержали замглавы Василеостровского района

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали с поличным замглавы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова при получении взятки в размере 1,5 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Василеостровского района Владлена Родионова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Белгороде отправил под домашний арест заместителя министра ЖКХ региона Веронику Новикову.