Замглавы Василеостровского района Петербурга арестовали до 10 июня

Суд в Санкт-Петербурге арестовал заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу объединенной пресс-службы петербургских судов Дарью Лебедеву.

Родионова заключили под стражу до 10 июня. Он был задержан 11 апреля сотрудниками регионального управления ФСБ и экономической полиции. В отеле на Биржевом переулке он получил от гендиректора управляющей компании, которая действовала в рамках оперативного мероприятия, взятку в виде 30 тысяч рублей и муляжа денег общим номиналом 1 млн 470 тысяч рублей.

Следственный комитет (СК) РФ предъявил Родионову обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В суде он признал вину. С января по апрель 2024 года Родионов неоднократно встречался с женщиной для обсуждения размера взятки. В итоге они договорились о сумме в 6 млн 750 тысяч рублей — по 750 тыс. рублей ежемесячно до конца года.

До этого сообщалось, что в Челябинской области бывшего инспектора ГИБДД осудили за взятки от учеников автошколы. Бывшего инспектора приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Четыре года он не сможет занимать должности в правоохранительных органах и госорганизациях.