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В Москве мужчина задушил сожительницу ремнем в ходе ссоры

На юге Москвы мужчина задушил свою сожительницу с помощью брючного ремня в ходе ссоры. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В Москве мужчина задушил сожительницу ремнем в ходе ссоры
© Мослента

Все произошло в доме на улице Загорьевская. Между 55-летним мужчиной и 37-летней женщиной начался конфликт. Подозреваемый сначала ударил ее, а затем задушил ремнем от брюк. Женщина скончалась на месте.

Позже злоумышленник решил вывезти тело убитой из квартиры. Он погрузил его в тележку, однако его заметил знакомый. Именно он и обратился к правоохранительным органам. Теперь подозреваемому грозит привлечение к уголовной ответственности по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в подмосковном Егорьевске 35-летний мужчина задушил знакомого шнуром от зарядки. Мотивом преступления стала личная неприязнь. После содеянного злоумышленник сам рассказал правоохранителям об убийстве.

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