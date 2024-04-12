Стало известно число подтопленных домов в Оренбурге за ночь

В Оренбурге за ночь подтоплены ещё 361 дом и 900 приусадебных участков, сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов.

«За ночь было подтоплено фактически ещё 900 приусадебных участков и 361 дом», — цитирует его ТАСС.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга к утру вырос до 1115 см

Кудинов отметил, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться и уже составляет 1120 см.

Ранее сообщалось, что уровень воды начал снижаться в Звериноголовском и Целинном округах Курганской области.