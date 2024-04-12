Спецборт МЧС доставил 20 водоналивных дамб в Курганскую область

Спецборт МЧС РФ доставил из Приамурья в Курганскую область 20 водоналивных дамб, они будут защищать населенные пункты региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Спецборт МЧС России доставил 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область. Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого зСпецборт МЧС РФ доставил из Приамурья в Курганскую область 20 водоналивных дамб, они будут защищать населенные пункты региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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"Спецборт МЧС России доставил 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область. Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка", - говорится в сообщении.

Из одного комплекта можно оперативно оборудовать защитное сооружение протяженностью около 100 м. Отмечается, что такие дамбы успешно применялись во время паводков в Приамурье. Они представляют собой рукав, который наполняется водой и создает преграду, не давая воде перелиться через него.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области, пик паводка в Кургане, согласно прогнозу, придется на 14-15 апреля. В настоящее время подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.

8 апреля в Курганской области был объявлен режим ЧС. Уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей по центру столицу региона, Курган, ожидается выше 11 метров, под угрозой подтопления сам город. Эвакуироваться призывают жителей всех населенных пунктов в пойме реки Тобол.