Жители Приангарья пожаловались на нашествие волков

Волки терроризируют жителей Ольхонского района Иркутской области. Об этом сообщил телеграм-канал «ЭКОсводка38».

«Животные уничтожают домашний скот и несут угрозу жизни людей», – говорится в сообщении.

В администрации Ольхонского района подтвердили факт существования проблемы. Также в мэрии сообщили, что глава муниципального образования Андрей Тыхеев выезжал на встречу с депутатами Законодательного собрания Иркутской области для обсуждения этого вопроса.

Сейчас чиновник в командировке, взять его комментарий о принятых мерах борьбы с волками не удалось. Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что в Братском районе застрелили волка, который держал в страхе местных жителей.