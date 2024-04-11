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ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

ФСБ России задержала шесть граждан государства Центральной Азии, готовивших теракт на военном объекте в Донецке. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке
© РИА Новости
"Федеральной службой безопасности 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил РФ, дислоцируемого в городе Донецке", - отметили в ФСБ.
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