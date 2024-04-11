ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

ФСБ России задержала шесть граждан государства Центральной Азии, готовивших теракт на военном объекте в Донецке. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил РФ, дислоцируемого в городе Донецке", - отметили в ФСБ.