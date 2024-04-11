ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении Москвы

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан.

Отмечается, что в ходе операции был задержан уроженец одной из стран Средней Азии. Сообщается, что в Россию он въехал в ноябре 2023 года, проживал в столице.

Уточняется, что мужчина провёл разведку у одной из синагог Москвы и приобрёл компоненты для изготовления СВУ.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

В ходе обысков у него дома нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.