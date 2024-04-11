Портнягин с женой возместили ущерб государству

Управление Следственного комитета (СК) по Московской области сообщило, что блогер Дмитрий Портнягин и его жена возместили ущерб государству от неуплаты налогов. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

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В ведомстве уточнили, что против супругов было возбуждено дело по уголовной статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», а также статье УК РФ «легализация денежных средств, полученных преступным путем». Всего Портнягину и его жене грозило до 7 лет лишения свободы.

В отношении Портнягина возбудили дело из-за 64 млн рублей налоговой задолженности

«В Московской области в рамках расследования уголовного дела в отношении Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полностью возмещен ущерб», — сообщили в СК.

Согласно версии следствия, с 2018 по 2020 год супруги не заплатили 124 миллиона рублей налогов. Более 91 миллиона из этой суммы были отправлены на счета третьих юридических лиц.