Полковника и майора полиции осудили за взятку в пять миллионов рублей

Тверской районный суд Москвы вынес приговор полковнику Вадиму Савину и майору Артему Мишанину, признанных виновными в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Савин получил восемь лет в колонии строгого режима со штрафом 10 миллионов рублей. Также ему запрещено занимать должности в системе органов МВД сроком пять лет. Он лишен специального звания полковника полиции. Мишанин получил 7,5 года условно со штрафом 10 миллионов рублей. Он лишен звания майора полиции и ему также запрещена служба в органах внутренних дел в течении пяти лет. Суд отменил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Савин был начальником 3-го отдела центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД по Москве, а Мишанин — старшим оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Юго-Восточного административного округа столицы, отмечает «Коммерсантъ». По версии следствия, они за пять миллионов рублей обещали помочь с освобождением из-под стражи фигуранта уголовного дела о мошенничестве.

11 апреля сообщалось о задержании бывшего главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова. Его подозревают в получении взятков за покровительство производителям нелегального алкоголя. Сумма полученного им вознаграждения исчисляется несколькими десятками миллионов рублей.