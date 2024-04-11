Ребенок случайно поджег соседскую квартиру в Москве

На Алтайской улице в московском Гольяново произошел пожар в многоквартирном доме. Виновником возгорания случайно стал соседский ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В данный момент на месте пожара работают спасатели, информации о пострадавших не поступало.

Как отмечает источник, пожар случайно устроил ребенок, проживающий в квартире над местом возгорания. Причиной стала его игра — ребенок поджигал бумажки и выбрасывал их в окно. В какой-то момент одна из бумажек попала на балкон дома внизу, после чего огонь быстро распространился и перекинулся на саму квартиру.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Удмуртии.