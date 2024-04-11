Суд арестовал имущество блогера Шабутдинова на 100 млн рублей

Суд арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова и его пособника Василия Алексеева на 100 млн рублей. Газета.Ru

«На имущество Шабутдинова, Алексеева судом наложен арест на общую сумму 100 млн рублей», - сказал следователь МВД во время выступления в суде. ТАСС

Ранее МВД предъявило бизнес-тренеру обвинения еще по более чем 20 эпизодам мошенничества, теперь в его деле 73 эпизода. Парламентская газета

Шабутдинова считают причастным к десяткам эпизодам совершенного организованной группой мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнес-тренер продавал курсы, которые, по его словам, способствуют старту успешного бизнеса. Сам блогер вину не признает. News.ru