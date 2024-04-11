«МК» рассказал о жизни предполагаемого убийцы полицейского в Подмосковье

В Тверской области задержали Василия Бурякова, подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье и убийстве одного из них. По данным «Московского комсомольца», Буряков недолго работал силовиком и интересовался оружием.

Как выяснил «МК», родители Бурякова работали на океанском лайнере и он проводил много времени с бабушкой и дедушкой. Он получил специальность автослесаря в колледже, затем прошел срочную службу связистом и в 2009 году даже принимал участие в параде Победы в Москве.

После службы в армии Буряков недолго проработал в одной из силовых структур, но затем перешел на работу связистом в газовую компанию.

Родственники Бурякова в беседе с «МК» назвали его крайне закрытым человеком. По их словам, он интересовался сайтами, на которых обсуждалось оружие, мог проявлять немотивированную агрессию к животным и «жутко бесился», когда видел очень полных людей или людей с инвалидностью. Также он хвалил американское законодательство за свободу ношения и применения оружия.

«Завышенная неадекватная самооценка», - таков вердикт немногочисленных знакомых Бурякова. «И мания преследования», - отмечает газета.

По данным «МК», в соцсетях он сидел под вымышленными фамилиями, менял даты рождения и страницы.

Как сообщали в Следственном комитете, 7 апреля двое сотрудников Лосино-Петровского отдела полиции прибыли на участок в районе СНТ «Озон», чтобы проверить информацию о преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Находившийся там мужчина оказал им сопротивление, выстрелил в полицейских как минимум шесть раз и скрылся. Один из полицейских погиб на месте, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

11 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с задержанным Буряковым.