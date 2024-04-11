Прохожие спасли женщину от насильника в Подмосковье

Две женщины спасли девушку от насильника в Подмосковье. Об этом стало известно в четверг, 11 апреля.

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По данным СМИ, две женщины шли с работы домой через лесополосу в Подмосковье. В глуши леса они заметили мужчину со спущенными штанами, который навалился на женщину и удерживал ее.

Женщины вступили в перепалку с молодым человеком и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка задержали его.

По данным РЕН-ТВ, пострадавшая просит привлечь злоумышленника к ответственности. Примечательно, что и задержанный и жертва были в состоянии алкогольного опьянения.

В конце марта девушка 2000 года рождения отбилась от насильника в квартире на востоке столицы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.