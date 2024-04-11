Губернатор Курганской области призвал увести людей с правого берега Тобола

Губернатор Курганской области Вадим Шумков организовал сбор чиновников, чтобы направить их для проведения рейдов по затопляемым районам Кургана по правому берегу реки Тобол. Газета.Ru

«Собрали 1,2 тыс. человек, включая сотрудников администрации города, УВД и МЧС, занятых оповещением и эвакуацией жителей Кургана», - отметил он и при этом уточнил, что 11 апреля будет пройдена вся правая сторона Тобола в целях более полного охвата населения региона. ТАСС

Ранее глава региона сообщал, что уровень воды в Звериноголовском по состоянию на утро достиг отметки в 10 метров. Перепад в сравнении с уровнем Тобола в Кургане – огромный, в областном центре сейчас вода находится на отметке 388 сантиметров, волна идет в сторону города. Уралинформбюро