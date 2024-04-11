В Курганской области эвакуировали более шести тысяч человек

Продолжается эвакуация деревень и сел Курганской области, в которые уже пришла большая вода. На сегодня 6267 человек вынуждены временно покинуть свои жилища и дачи, в 17 пунктах временного размещения находится 818 зауральцев (в том числе 222 ребенка), остальные разъехались по друзьям и родственникам.

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В регионе с 8 апреля объявлен режим ЧС, и хотя пока что вода мало где достигла критической отметки, курганцы готовятся к худшему сценарию половодья.

"Самое страшное, если вода в ваш дом придет ночью, когда вы будете спать. Эвакуируйтесь! Жители деревни Мочалово, мы знаем, что вы с такой ситуацией не сталкивались, но вода уже начала заходить на улицы", - предостерегли людей в администрации Притобольного муниципального округа, где просят уехать в безопасное место жителей сразу несколько сел.

Уровень подъема воды в районе Гляденского, например, по данным на два часа дня прибавил 12 сантиметров и достиг 301 сантиметра - до критической отметки осталось всего каких-то 44 сантиметра.

Скорректирован прогноз по половодью в границах Кургана: в список подтопляемых добавлены несколько микрорайонов и десятки прилегающих садовых товариществ.

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