Блогера Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества

Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову официально предъявлено обвинение по 73 эпизодам мошенничества. Об этом заявил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.

Изначально в МВД заявили, что Шабутдинов причастен к 50 эпизодам, которые квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

По словам адвоката, в понедельник, 8 апреля, Аязу Шабутдинову были предъявлены новые обвинения.

«Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества», - пояснил Калой Ахильгов.

Сегодня Таганский суд Москвы намерен рассмотреть ходатайство следствия о продлении Шабутдинову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие считает, что Шабутдинов продавал вебинары, тренинги, курсы, якобы позволяющие открыть успешный бизнес. На самом деле это не соответствовало действительности. Изначально в деле фигурировало восемь человек, приобретших курсы у блогера. Ущерб составлял более 4 млн рублей. Свою вину бизнес-тренер не признает.

4 апреля Таганский суд Москвы наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество Аяза Шабутдинова.