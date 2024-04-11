Бизнес-тренера Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества

Блогера и коуча Аяза Шабутдинова официально обвинили в 73 эпизодах мошенничества. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил адвокат подсудимого Калой Ахильгов.

— Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества, — рассказал он.

Уточняется, что ранее было известно только о 50 эпизодах, передает РИА Новости.

В начале апреля Таганский районный суд Москвы арестовал банковские счета, автомобиль и другое имущество обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера.

В ноябре 2023 года стало известно о задержании Аяза Шабутдинова. Сначала окружение знаменитости отрицало этот факт, однако позднее МВД опубликовало видео обыска в апартаментах коуча. Тогда же официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». О том, кто такой блогер Аяз Шабутдинов и что известно о его задержании, — в материале «Вечерней Москвы».