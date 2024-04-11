Найден тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье, сообщает СК.

Как отмечается, в нём находились автомат, пистолет и, предположительно, наркотики.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб. Семье погибшего в Подмосковье полицейского окажут помощь.

Задержан подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.