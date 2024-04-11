В Москве для госпитализации 400-килограммового мужчины пришлось вызывать спасателей

Telegram-канал SHOT рассказал, что у московских экстренных служб возникли проблемы с госпитализацией пациента, который весит 400 килограммов. По данным канала, мужчина не выходил из своей квартиры в течение десяти лет.

По информации SHOT, утром 11 апреля 54-летний москвич почувствовал сильную боль в сердце и вызвал скорую. Приехавшим врачам потребовалась помощь, так как самостоятельно забрать пациента в больницу они не смогли.

Сотрудники экстренных служб решили срезать решетки с окон квартиры мужчины, расположенной на первом этаже, чтобы перенести его в автомобиль скорой.

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SHOT отмечает, что в последние три года мужчина не может ходить из-за последствий перенесенного коронавируса. Все это время за ним ухаживал 24-летний сын. Кровать москвича оборудована рацией для контакта с родными.

Ранее в Москве погиб мужчина, который получил ожог 20 процентов поверхности тела, принимая ванну в нетрезвом состоянии. Москвич страдал от лишнего веса, полгода назад у него диагностировали сахарный диабет. Мужчина не смог самостоятельно выбраться из горячей воды, стал звать на помощь, в итоге соседи услышали его и вызвали спасателей.