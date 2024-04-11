Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин высказался о прошедших у него обысках. Его комментарий приводит РЕН ТВ в Telegram.

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Портягин заявил, что не будет дожидаться решения суда. Он пообещал оплатить все долги по налогам, общая сумма которых составила около 64 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что возможной причиной обысков у блогера стала его налоговая задолженность в размере более чем 62 миллионов рублей. Отмечалось, что Портнягин хотел оспорить названную сумму.