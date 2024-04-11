Люди в автомобилях оказались на затопленном острове в Кузбассе

В Кузбассе люди оказались оторваны от "большой земли". Они остались на острове вместе со своими автомобилями, когда начала наступать вода.

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В Юргинском муниципальном округе очевидец заметил на острове, который затапливала вода, людей и автомобили. Место находилось примерно в пяти километрах от деревни Пятково. Мужчина сообщил об этом в экстренные службы.

Как рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области, эвакуация потребовалась восьми кузбассовцам. Их вывезли с опасной территории на аэроботе "Тайфун-1000".

Отмечается, что медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что глава Новокузнецка объявил об эвакуации части населения из подтопляемых территорий.