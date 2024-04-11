Следователи обыскивают Дмитрия «Трансформатора» Портнягина

Силовики обыскивают блогера Дмитрия «Трансформатора» Портнягина. Об этом стало известно в четверг, 11 апреля.

По неподтвержденным данным, обыски проходят в «Клубе 500» и банном комплексе «Siberia», которые принадлежат предпринимателю. «Трансформатора» заподозрили в неуплате налогов и отмывании денег, передает Telegram-канал 112.

В квартире известного российского блогера прошли обыски

В декабре был задержан другой блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». О том, кто такой блогер Аяз Шабутдинов и что известно о его задержании, — в материале «Вечерней Москвы».