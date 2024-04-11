При стрельбе в Вашингтоне погиб человек

Стрельба произошла на северо-востоке Вашингтона, погиб один человек, пять пострадали.

Об этом заявила шеф местной полиции Памела Смит, передает РИА Новости.

«Двое мужчин, одна женщина и девятилетний ребенок были доставлены... в местные больницы», — указала Смит.

Шеф полиции добавила, что в результате ЧП также пострадал 12-летний ребенок. У всех раненых выявили травмы, которые не представляют угрозы здоровью.

Как сообщили в полицейском управлении американской столицы, два злоумышленника, предположительно, скрылись на голубой Toyota. Правоохранители разыскивают автомобиль.

Ранее стрельба произошла на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии, пострадали несколько человек, напоминает RT.