Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике боевиков, причастных к терроризму, в ответ на предложение сдаться они открыли огонь. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Там отметили, что сотрудники ФСБ получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности.

"Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие, и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", - сказали в НАК.

В районе обнаружения преступников начальником регионального УФСБ введен правовой режим контртеррористической операции (КТО).

Режим КТО ввели в Кабардино-Балкарии

На видео, распространенном НАК, показано, что район КТО оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что режим КТО действует в пределах садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна", "Сосруко". В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.