Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Комиссия Росавиации завершила повторное расследование авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", который в сентябре 2023 года экстренно сел в пшеничном поле в Новосибирской области. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на отчет комиссии.

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Как говорится в документе, вынужденная посадка борта в поле произошла "в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром". Причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации комиссия назвала "недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании".

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По результатам расследования она рекомендовала авиаперевозчику в числе прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лиц, ответственных за обеспечение безопасности полетов. Речь идет о двух заместителях генерального директора Сергея Скуратова — летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина. Они оба работают в "Уральские авиалиниях" уже 31 и 24 года соответственно.

Пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова рассказала изданию, что решение о соответствии двух замов гендиректора занимаемым должностям будет принимать совет директоров. 12 сентября 2023 года Airbus A320 "Уральских авиалиний" экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна.