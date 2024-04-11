Замечен рост числа кибератак на Россию

Специалисты в области кибербезопасности отмечают увеличение количества кибергруппировок, которые занимаются атаками на Россию. Только за текущий год это число увеличилось более чем на 20%, пишет "Коммерсантъ".

Рост криминальных IT-группировок поддерживается активной торговлей хакерскими инструментами на теневом рынке, что также снижает порог вхождения в эту сферу. Основной целью монетизации кибератак, например, через вымогательство, стала наиболее значимой, несмотря на то, что хакеры продолжают объединяться по политическим мотивам. По данным экспертов в области кибербезопасности, количество хакерских группировок, ориентированных на российскую IT-инфраструктуру, увеличилось более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом. Большинство этих объединений (76%) преследует финансовые цели, в то время как лишь небольшая часть связана с политическими движениями (9%) и шпионажем (15%). Некоторые группы, включая "хактивистов", теперь также стремятся к достижению финансовых целей, а не только политических.

Согласно данным компании Ideco, в 2023 году количество хакерских группировок увеличилось на 33% по сравнению с предыдущим годом. В этом году уже выявлено несколько новых крупных объединений, таких как Lazy Koala, Muliaka и M0r0k. По данным F.A.C.C.T. (бывшей Group IB), количество хакерских группировок также увеличилось на 25% за весь 2023 год. Они указывают на то, что за большинством DDoS-атак и публикацией украденных данных российских организаций в 2023 году стояли "проукраинские хактивисты". В целом, в 2023 году Россию и страны СНГ атаковали 14 "прогосударственных хакерских групп", которые направлялись на государственные учреждения, организации критической информационной инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса.