В двух российских областях объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявлена опасность атаки БПЛА
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявляется опасность атаки БПЛА», — написал он.
Гусев призвал жителей региона «сохранять спокойствие», указав, что ПВО находятся в состоянии готовности.
Также опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области.
Ранее в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района погибли три человека, среди которых двое детей.
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