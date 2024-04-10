В двух российских областях объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявляется опасность атаки БПЛА», — написал он.

Гусев призвал жителей региона «сохранять спокойствие», указав, что ПВО находятся в состоянии готовности.

Также опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области.

Ранее в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района погибли три человека, среди которых двое детей.