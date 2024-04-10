Юношу задержали по подозрению в убийстве мужчины на востоке Москвы

По подозрению в убийстве мужчины на ул. Кусковская полиция задержала 17-летнего юношу, он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. 10 апреля во дворе жилого дома, расположенного на ул. Кусковская, было обнаружено тело 54-летнего мужчины с внешними признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что между двумя гражданами произошел бытовой конфликт, в ходе которого оба участника получили телесные повреждения, от которых один из них скончался. По подозрению в совершении данного преступления полицейскими был задержан 17-летний молодой человек, который доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружено около жилого дома на ул. Кусковская.