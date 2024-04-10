В Филадельфии произошла стрельба на праздновании Ураза-байрама
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии. Об этом сообщает Fox News.
По данным источника телеканала, несколько человек уже задержаны, а на месте происшествия было обнаружено несколько единиц оружия.
На месте находится большое количество полицейских.
Ранее два человека погибли, семеро пострадали, в том числе один полицейский, в результате стрельбы в торговом центре города Дорал в американском штате Флорида.