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В Филадельфии произошла стрельба на праздновании Ураза-байрама

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии. Об этом сообщает Fox News.

В Филадельфии произошла стрельба на праздновании Ураза-байрама
© Unsplash

По данным источника телеканала, несколько человек уже задержаны, а на месте происшествия было обнаружено несколько единиц оружия.

На месте находится большое количество полицейских.

Ранее два человека погибли, семеро пострадали, в том числе один полицейский, в результате стрельбы в торговом центре города Дорал в американском штате Флорида.

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