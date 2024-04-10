Во Франции произошел взрыв в порту

Во французском торговом порту Сета произошел взрыв на заводе по переработке масла Saipol. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание чана с этанолом. После взрыва на территории предприятия распространился пожар — пламенем охвачен весь периметр завода. Также поступают данные об одном пострадавшем.

Последствия взрыва попали на кадры видеозаписи — на них можно увидеть, как над местом происшествия распространяется огромная масса серого дыма.

Ранее в Одессе произошли взрывы.