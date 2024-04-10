В Одесской области повреждена транспортная инфраструктура

Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава местной областной администрации Олег Кипер.

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"В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура", - написал он в Telegram-канале.

По данным официального ресурса для оповещения населения, 10 апреля в Одесской области семь раз объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ в течение суток неоднократно сообщали о взрывах в Одессе. Украинское издание "Страна" также сообщало о взрыве в городе Черноморске, расположенном в области.