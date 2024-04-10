Обвиняемый в соучастии в теракте в "Крокусе" отказался признать вину

Один из обвиняемых в соучастии в совершении теракта в "Крокус сити холле" Диловар Исломов не признает вину. Об этом ТАСС сообщила его адвокат.

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"Вину он не признает", - сказала защитник.

Ранее адвокаты сообщили ТАСС, что вину отрицают арестованные отец и брат Диловара Исломова - Исроил и Аминчон.

Мосгорсуд в среду признал законным арест Диловара Исломова.

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Согласно материалам дела, Исроил Исломов и два его сына, как и еще один фигурант дела Алишер Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях исполнителей теракта, знали о его подготовке, способствовали им в этом.