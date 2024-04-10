Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Диловара Исломова - обвиняемого по делу о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление суда первой инстанции об избрании Исломову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила постановление судья.

Обвиняемый отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу. Его интересы представляла адвокат по назначению. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы.

Согласно материалам дела, Исроил Исломов и два его сына, как и еще один фигурант дела Алишер Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях исполнителей теракта, знали о его подготовке, способствовали им в этом.