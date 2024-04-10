Четвероклассница пыталась сбежать от знакомого матери и выпала из окна

В Кировском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах травмирования школьницы, которая выпала из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел в многоэтажке по Трамвайному проспекту, ученицу четвертого класса госпитализировали в тяжелом состоянии после падения из окна второго этажа.

По предварительной информации, школьница находилась дома под присмотром приятеля матери и по неизвестной причине решила сбежать от мужчины через окно. Не удержавшись, девочка упала с высоты. У пострадавшей диагностированы перелом стопы и кататравма, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Подмосковье ребенок оказался в больнице после того, как выпал из окна. Пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое. После произошедшего мать скрылась, ее разыскивают правоохранители.