Убивший коллегу монтажной пеной москвич признал вину в суде

41-летний москвич, убивший человека монтажной пеной, признал вину в суде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина раскаялся в своем поступке. Он также добавил, что не хотел убивать своего оппонента и не ожидал, что его действия приведут к смерти человека.

Согласно версии обвинения, мужчина устроил пьяную драку в подвале мебельной фирмы на Таганской площади. В ходе конфликта обвиняемый вспылил и залил монтажную пену в рот и анальное отверстие оппонента, что привело к смерти последнего.

В Москве задержали мужчину, жестоко расправившегося с собутыльником при помощи монтажной пены

При этом, после драки обвиняемый не стал скрываться, а подождал приезда полиции, после чего добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов.