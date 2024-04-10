Под Красноярском автобус упал в карьер, есть погибшие

Во вторник, 9 апреля, автобус с рабочими-вахтовиками упал в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Как сообщили в управлении полиции региона, погибли два пассажира автобуса.

По данным красноярского управления Следственного комитета (СК) РФ, компания-перевозчик везла работников участка осушения карьера «Восточный» на рабочие места. По предварительной информации, водитель автобуса съехал с дороги при спуске в карьер, в результате чего автобус упал на капитальный съезд.

«На отметке горизонта 40 метров карьера «Восточный» водитель автобуса заехал на предохранительную берму карьера, в результате чего произошло опрокидывание автобуса», - подчеркнули в СК.

Жертвами аварии стали два пассажира - 22-летний и 52-летний мужчины. Водитель и трое пассажиров 1984, 1994 и 1989 годов рождения госпитализированы. «Интерфаксу» в СК сообщили, что пострадали восемь человек, но пятеро из них получили легкие травмы и ушибы, госпитализация им не потребовалась.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Следователи возбудили уголовные дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, а также об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерти людей.

По данным ТАСС, карьер принадлежит золотодобывающей компании. Ее представители пообещали оказать пострадавшим сотрудникам и их семьям всю необходимую помощь, включая медицинскую реабилитацию.

Ранее 20 человек погибли после падения автобуса с 300-метрового обрыва в Перу. Выжили девять человек, их госпитализировали с различными травмами.