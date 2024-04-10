Организованный возле «Крокуса» мемориал жертвам теракта перенесли

Стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, организованный возле здания концертного зала, частично восстановили и перенесли на газон. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

До этого агентство заявило, что цветы и игрушки, которые россияне несли к «Крокусу» с 23 марта, убрали.

В свою очередь, «360» пишет, что россияне продолжают приходить к мемориалу. Телеканал также опубликовал видео, на котором заметны свежие цветы и игрушки. По данным журналистов, памятное место сохранят минимум до 40 дня с момента теракта.

Ранее в Новых Ватутинках на территории Новой Москвы сожгли другой мемориал в память о жертвах «Крокуса». В сети также появились кадры, на которых видно покрытый копотью памятный камень и обугленные цветы. Устроившего поджог россиянина задержали. Им оказался 48 летний мужчина, который объяснил свой поступок тем, что ему не понравился внешний вид памятника.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Вооруженные преступники открыли по посетителям прицельный огонь, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.