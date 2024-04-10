В Москве раскрыли убийства и изнасилования, совершенные более 20 лет назад

59-летний рецидивист предстанет перед судом в Москве по обвинению в убийстве и изнасиловании двух человек, совершенные в 2002 и 2003 годах. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следователей, в октябре 2002 года обвиняемый напал на женщину в Ивановском лесопарке. Угрожая ножом, он изнасиловал жертву, а после зарезал ее. Позднее, в июле 2003 года, на территории детсада на улице 1-я Владимирская мужчину напал на девушку-подростка. Преступник избил ее, изнасиловал, а после задушил ее же юбкой.

Мужчину обвиняют по пунктам «а» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера). Свою вину он признал. Отмечается, что фигурант дела ранее был неоднократно судим.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в Перовский районный суд для рассмотрения по существу.