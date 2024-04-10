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Студента московского вуза обвинили в госизмене за работу на украинскую разведку

Сотрудники УФСБ задержали в Ростовской области студента московского вуза по подозрению в сборе информации о Вооруженных силах РФ в интересах спецслужб Украины, сообщили в ведомстве. ТАСС

«УФСБ Ростовской области задержало студента из Макеевки. Тот собирал информацию о дислокации ВС РФ для спецслужб Украины», — говорится в сообщении. Ura.Ru

У задержанного обнаружен телефон, содержащий переписку с представителем иностранного государства. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Lenta.ru

Студента московского вуза обвинили в госизмене за работу на украинскую разведку
© РИА Новости
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